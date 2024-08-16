İzmir’de gelinlikler yarışacak

IF Wedding Fashion İzmir-Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı kapsamında yapılan 15. Gelinlik Tasarım Yarışması'na başvurular başladı. Bu yıl "Köklere Dönüş" temasıyla düzenlenen yarışmaya, geçen yıl 84 tasarımcı 243 tasarım ile başvurmuştu. Yarışmaya başvurular, 13 Eylül saat 17.00'ye kadar devam edecek. Fuar İzmir'de gerçekleştirilecek olan yarışma önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da moda sektörüne yeni tasarımcılar kazandıracak. Sektörü yeni tasarımlarla güçlendirmeyi, uluslararası pazarlarda trend oluşturabilecek özgün tasarımları ortaya çıkarmayı hedefleyen ve geçen yıl 84 tasarımcının 243 tasarımıyla katıldığı yarışma, bu yıl da genç tasarımcıları sektör profesyonelleriyle bir araya getirecek.