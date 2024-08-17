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Haberler Ekonomi

30 Ağustos’ta İZBAN seferleri ücretsiz

HABER MERKEZİ
30 Ağustos’ta İZBAN seferleri ücretsiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan İzmirlilere müjde geldi. Resmi Gazete'de gece yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre 30 Ağustos Zafer Bayramında İzmir kent içi ulaşımın can damarını oluşturan İZBAN ücretsiz olacak. İzmirliler gün boyu İZBAN seferlerinden ücretsiz olarak yararlanacak. Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe- İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
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