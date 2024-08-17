Kissebükü Antik Kenti Geleceğe Miras Projesi hakkında bilgiler veren Mehmet Nuri Ersoy, yapılacakları ve devam eden çalışmaları tek tek anlattı. Ersoy, "Kazısı tamamlanmış mekanların 2024 yılında konservasyonlarının yapılması için ön hazırlıklara başladık" dedi. Kissebükü Antik Şehri'yle ilgili bilgilere vererek söze başlayan Bakan Ersoy, bölgedeki yapıların dönemin özelliklerini koruduğuna dikkat çekti. 'Şu ana kadar antik kentin %16,2'si kazılmıştır' diyen Ersoy, Geleceğe Miras: Kissebükü Antik Şehri'yle ilgili yapılanları tek tek anlattı. Bakan Ersoy, "Kissebükü Antik Kentinde 1. Derece Arkeolojik Sit Alanında bulunan 32.702,32 m2'lik yüzölçümlü alan için kamulaştırma kararı alınmış ve dini yapıların bulunduğu 17.107 m2'lik bölümü 2024 yılında 55.233.000,00TL bedelle kamulaştırılmıştır. Bakanlık olarak yoğun bitki örtüsü altında bulunan yapıları açığa çıkardık ve 2024 kazı sezonuna hazır hale getirdik" diye konuştu. Dört yılın sonunda, antik kentin %80'inde kazı ve restorasyon çalışmalarını tamamlamayı planladıklarını belirten Ersoy, "Bu hedefimize ulaşmak için toplam 800 milyon lira ödenek ayıracağız" dedi.