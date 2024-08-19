İzmir’de kentsel dönüşüm hemen başlamalı

Yapı sektörü temsilcileri ve uzmanlar, İzmir'deki yaşlı yapı stoğunun olası bir depremde büyük tehlike ve yıkım yaratacağı uyarısında bulunuyor. Uzmanlar İzmir'de kentsel dönüşüm için kaybedecek vakit olmadığını belirterek; bir plan ve program dahilinde kentsel dönüşümün hızla uygulanmasının büyük önem taşıdığının bir kez daha altını çiziyor.

Gözde Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kenan Kalı, "Deprem kuşağında yer alan Türkiye'nin yapı stoğunun yenilenmesi için yeni bir konut stratejisi uygulanması gerek. Türkiye'nin tıpkı Japonya gibi deprem gerçeğini temel alarak sağlam ve yenilebilir konut üretmesi lazım" dedi.

'ACİL PLANLAMA'

Öte yandan Tanyer Yapı Zemin Grubu Koordinatörü Batuhan Tozburun ise şöyle söyledi: "İzmir'de deprem yönetmeliğine uymayan ve eskiyen yapı stoğunun yüzde 70 civarında olduğu biliniyor. Bu sebeple de konutların acilen bir planlama yapılarak ada bazlı olarak dönüştürülmesi gerekiyor. Artık kentsel dönüşüm alanında hızlı adımlar atılmalı. Çok büyük bir depremde özellikle Bayraklı, Konak, Alsancak, Mavişehir ve Bostanlı gibi bölgelerde zeminde sıvılaşma yaşanacak, o yüzden can ve mal kayıpları da artacaktır."

'DEPREME HAZIRLIK'

Sirius Yapı A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Barış Öncü, "İzmir'de deprem tehdidine karşı önlem almak gerekiyor" dedi. Turkmall Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Altunhan ise "Kentin yapı stoğu yaşlı. İzmir'in yüzde 80 oranında dönüşmesi gerekiyor. Kent merkezinde bu sağlıksız konut stoğu daha çok dikkat çekiyor" ifadelerini kullandı.