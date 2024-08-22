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Haberler Ekonomi

Pirireis denizaltısı hizmete giriyor

Reis Sınıfı Yeni Tip Denizaltı Projesi'nin ilki TCG Pirireis denizaltısı, 24 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek törenin ardından hizmete girecek.

HABER MERKEZİ
Pirireis denizaltısı hizmete giriyor

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, 24 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Aksaz Tersanesi Komutanlığı Açılış ve Deniz Platformları Teslim Töreni gerçekleştirilecek.

Açılış töreninin ardından Havadan Bağımsız Tahrik Sistemli Denizaltı Projesi kapsamında inşa edilen ilk denizaltı Pirireis hizmete girecek.

Öte yandan Hızırreis denizaltısı bayrak çekme ve seyir deneyimlerine, Muratreis denizaltısı havuz donatım faaliyetlerine başlayacak. YAKIT 2-3-4 Akaryakıt Gemileri ile dünyada sınıfının en büyüğü olan 3 bin tonluk denizaltı havuzu da hizmete girecek.

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