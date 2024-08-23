Petrol ve doğal gaz tarihi zirveye ulaştı

Ham petrol üretimi günlük 107 bin 621 varile ulaştı. Doğal gazda da 7 milyon 609 bin 427 metreküp ile günlük üretim rekoru kırıldı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın petrol ve doğal gazda üretimi arttırmaya yönelik çalışmaları kapsamda bu ay petrol ve doğal gazda günlük üretim zirveye ulaştı.

EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ

Bakan Bayraktar, 2024'ü petrolde ve doğal gazda üretimi arttırma yılı ilan ettiklerini belirterek, "Çok şükür bu hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Ağustosta petrol ve doğal gaz üretimimiz tarihteki en yüksek seviyelere ulaştı.

DIŞA BAĞIMLILIK BİTİYOR

17 Ağustos'ta ham petrol üretimimiz, 107 bin 621 varil oldu. Bu üretimin 95 bin 656 varillik kısmını, TPAO gerçekleştirdi. Aynı gün, Gabar Dağı'ndaki kuyulardan 47 bin 58 varillik bir üretim rakamına ulaştık" ifadelerini kullandı.

Bakan Bayraktar, doğal gazda da bu ay üretim rekoruna imza atıldığına dikkati çekerek, "15 Ağustos'ta 7 milyon 609 bin 427 metreküp ile üretim rekoru kırdık. Bu üretim de de aslan payını yine TPAO'nun. TPAO, 15 Ağustos'ta 7 milyon 335 bin 47 metreküplük doğal gaz üretimi yaptı. 15 Ağustos'ta sadece Karadeniz'de bulunan Sakarya Gaz Sahası'ndan gerçekleşen üretim, 6 milyon 146 bin 886 metreküp oldu" bilgisini paylaşarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda hem karalarda hem denizlerde yurt içi ve yurt dışında yeni sondajlar ve inşallah yeni keşiflerle üretimimizi daha da arttıracağız" değerlendirmesini yaptı.

900 MİLYON METREKÜPE ÇIKTI

TÜRKİYE tarihinin en büyük doğal gaz keşfinin yapıldığı Sakarya Gaz Sahası'nda yerli üretim ile yılın ilk yarısında ithalat faturası yaklaşık 350 milyon dolar azaldı. GAZBİR Başkanı Yaşar Arslan "Yılın ilk yarısında Türkiye'nin doğal gaz üretimi yaklaşık 900 milyon metreküpe Sakarya Gaz Sahası'nın toplam üretimdeki payı ise yüzde 70'e ulaştı" dedi.