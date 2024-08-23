Tüketici güven endeksi rakamları belli oldu

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos ayına ilişkin tüketici güven endeksini yayımladı. Temmuz ayında yılın en düşük seviyesine gerileyen tüketici güveni Ağustos'ta toparlanma gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) verilerine göre, tüketici güven endeksi, Temmuz ayında 75,9 iken Ağustos ayında yüzde 0,6 oranında artarak 76,4 oldu. Ankete göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu Ağustos ayında 63,1 endeks seviyesine yükseldi. Gelecek 12 aylık dönemde maddi durum beklentisinde de 0,9 puanla artış görüldü. Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesini ölçen endeks ise 2,3 puan düşüşle Ağustos'ta 94,3 değerini aldı.