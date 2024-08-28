Dolandırıcılar rotayı öğrencilere çevirdi

Dolandırıcılar hedeflerine bu kez kazandıkları üniversitelerde maddi olarak daha rahat bir eğitim-öğretim hayatı sürmek isteyen öğrencileri aldı. Bazı öğrenciler kendilerine SMS yolu ile ulaşan, bazıları ise sosyal medya uygulamalarında karşılarına çıkan burs vaatlerine kanarken, bazıları da arama motorlarında yaptıkları aramalarda Google'a reklam parası verdikleri için en üst sıralarda listelenen dolandırıcıların ağına düştü.

8 TAKLİT SİTE TESPİT EDİLDİ

Bazı bilinen vakıfların adını da taklit eden dolandırıcıların kullandığı 8 internet sitesi tespit edildi. Bu internet siteleri ve taklit ettikleri vakıf isimleri şu şekilde: "Doğa ve Gelecek Vakfı (DOGEV), Yenilik ve Doğa Vakfı (YENVAK), Meltem Vakfı (MELVAK), Gençlik Burs Vakfı (GENÇ- LİKBURSVAKFI), Sevgiye Gelecek Vakfı (SEVGİYEGELECEK), Yeni Çınar Maddi Destek Vakfı, Yüce Kültür Vakfı, Destek Vakfı Engelsiz Yaşam Eğitim Bursu ve bunların uzantısı olan internet siteleri." Sahtekarların tuzaklarına düşürdükleri öğrencilere kendilerine ait bir numara ve mail adresini vererek, o bilgiler üzerine bir para aktarma ve ödeme kuruluşu olan Papara'dan hesap açtırdıkları öğrenildi.

SORUMLULUK ÖĞRENCİDE

Bu hesapların tüm sorumlulukları açan kişinin üzerine olurken, sahtekarlar da bu hesaplar üzerinde istedikleri gibi işlem gerçekleştirebilir hale geliyor. Dolandırıldıklarını anlayan öğrenciler hemen Papara'ya başvurarak hesabın kapatılmasını sağlarken, kapatılmasına kadar geçen sürede yapılan tüm para trafiklerinden öğrenciler sorumlu oluyorlar. Dolandırıcıların daha çok yasadışı kumar trafiğinde kazanılan parayı transfer etmek için bu yöntemi kullandıkları öğrenildi. Kişiler öncelikli olarak bir maddi kayba uğramamış gibi görünse de Emniyet'in yürüttüğü bir kara para trafiği soruşturmasında hesaplarının tespiti halinde cezai yaptırımla karşı karşıya kalabilir. Papara da burada Emniyet birimleri ile çalışarak dolandırıcıların yakalanmasına yardımcı oluyor.

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Öğrencilerin burs tuzaklarına düşmemesi için güvenmedikleri hiçbir web sitesi ve kişi ile kişisel bilgilerini paylaşmaması gerekiyor. Burs konusunda ciddi olan hiçbir dernek veya vakıf, sosyal medya kanalları üzerinden veya telefonla arayarak telefonunuza gelen şifre veya doğrulama kodunu istemeyeceği için bunların paylaşılmaması gerekiyor.