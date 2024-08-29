Bayraktar kardeşler Koç’u geride bıraktı

Türkiye'nin öncü teknoloji firması Baykar'ın ortakları Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından açıklanan 2023 yılı vergi mükellefleri listesinde zirvedeki yerlerini korudu. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, GİB verilerine göre son üç yılda Türkiye'de en çok gelir vergisi ödeyen mükellefler oldu.

12 KATTAN FAZLA ARTIŞ

2021 yılında Selçuk Bayraktar 153 milyon TL, Haluk Bayraktar 143 milyon TL gelir vergisi öderken, 2022 yılında bu rakamlar sırasıyla 564 milyon TL ve 319 milyon TL'ye yükseldi. 2023 yılı itibarıyla Selçuk Bayraktar 1 milyar 952 milyon 680 bin lira, Haluk Bayraktar ise 1 milyar 683 milyon 198 bin lira gelir vergisi ödeyerek rekor kırdı. Üçüncü sıradaki Rahmi Koç ise, tahakkuk eden vergisi 480 milyon TL olarak kaydedildi. Böylece Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'ın toplam ödedikleri vergi miktarı 2021-2023 yılları arasında 12 katın üstünde artış göstermiş oldu. Listenin 4, 6, 8, 9 ve 10'uncu sırasındaki mükellefler isimlerinin açıklanmasını istemezken, 5'inci sırada 323 milyon 300 bin 723,37 lira ile İpek Kıraç, 7'inci sırada ise 261 milyon 773 bin 294,9 lira ile Mehmet Ömer Koç yer aldı. Kurumlar vergisi beyan eden mükellef listesinde ise ilk sırada 22 milyar 747 milyon 942 bin 797,03 lira vergi tahakkuku ile Ziraat Bankası yer aldı. Listenin 2'nci sırasında ise 21 milyar 870 milyon 755 bin 781,65 lira vergi tahakkuku ile Garanti Bankası yer buldu. Akbank ise 12 milyar 564 milyon 982 bin 344,83 lira ile listenin üçüncü sırasında geldi.

TEK BAŞINA GÖĞÜSLEDİ

Savunma ve havacılık sektörünün lideri Baykar, ihracat başarılarıyla da dikkat çekti. 2023 yılında Baykar'ın cirosunun yüzde 90'ı ihracat gelirlerinden elde edildi. 2022 yılında 1,2 milyar dolar ihracat yapan Baykar, 2023'te bu rakamı yüzde 50 artırarak 1,8 milyar dolara yükseltti. Böylece tüm sektörlerde en çok ihracat yapan ilk 10 firma arasına girdi. Savunma Sanayi Başkanlığı verilerine göre, savunma ve havacılık sektöründe 2021, 2022 ve 2023 yıllarında ihracat lideri olan Baykar, 2023 yılında sektördeki ihracatın 3'te 1'ini tek başına gerçekleştirdi. 2023 yılından bugüne imzalanan sözleşmelerin yüzde 97,5'i ihracat kaynaklı oldu. Tüm yatırımlarını ve Ar-Ge çalışmalarını öz kaynakları ile finanse eden Baykar, Ağustos 2024 itibarıyla 4 bin 900'den fazla personel istihdam ediyor. Bugüne kadar devletten teşvik ya da hibe almadığını ve banka kredisi dahi kullanmadığını açıklayan firma, yatırım yaparak büyümeye devam ediyor.

"VERGİ ÖDEMEK VATANA HİZMETİN BİR YOLUDUR"

Haluk Bayraktar, konuya ilişkin X'teki paylaşımında, vergi ödemenin sadece bir yükümlülük değil, vatana hizmetin en şerefli yollarından biri olduğunu belirterek, "Bu kutsal görevi yerine getirmek, bizler için her zaman büyük bir sorumluluk ve gurur kaynağı oldu. 2023 yılında ödediğimiz yıllık gelir vergisi, Cumhuriyet tarihimizin reel bazda rekor rakamıdır. Bu başarı çeyrek asırlık bir hayalin, azmin ve özverinin meyvesidir. Bu rekor, TB2 ve Bayraktar AKINCI'nın eseridir" ifadelerini kullandı.