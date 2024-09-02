İzmir’de emlak zirvesi: ‘Doğrulanmış İlan’ uygulaması konuşuldu

Ticaret Bakanlığı tarafından 15 Eylül'de devreye girecek "Doğrulanmış ilan" düzenlemesiyle gayrimenkul sektöründe yeni bir dönem başlayacak. Elektronik İlan Doğrulama Sistemi üzerinden yapılacak satışlarda yönetmelik gereği emlak komisyoncularının sorumluluklarının altı çizilirken, İzmir Emlak Komisyoncuları Esnaf Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, konuyu değerlendirdi. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin dört bir yanından gelen oda başkanlarıyla İzmir'de gerçekleştirilen toplantıda da gerekli bilgilendirmeleri yaptıklarını hatırlatan Başkan Güleroğlu, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü, TOBB ve TESK'e, yönetmelikteki eksiklerin giderilmesi için 11 maddelik sonuç bildirgesini gönderdiklerini söyledi.

DOLANDIRICILARA İŞ YOK

15 Eylül'de devreye girecek yönetmeliğin, 1 Ocak 2025'den itibaren zorunlu olarak uygulanacağının altını çizen İzmir Emlak Komisyoncuları esnaf Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, bu uygulamanın emlak sektörüne, satıcılara ve alıcılara önemli avantajlar sağladığını söyledi. Güleroğlu, "Bu yönetmelikle, bu sistemle her şeyden önce emlakçılık işini kaçak, yetki belgesiz yapanların önüne geçilecek. İkincisi, emlak dolandırıcılıkları olmayacak. Üçüncüsü, gerçek fiyat üzerinden satışı hazırlayacak ve gerçek rakam üzerinden vergilendirme sağlayacak. Dördüncüsü ise fahiş fiyatlı ilan verenlerin kim tarafından veriliyorsa tespit edilip cezalandırılmasını sağlayacak. Bu uygulama kiralamada da geçerli olacak. Kısaca EİDS dediğimiz Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nin altyapısı hazır ancak küçük rötuşları kaldı. İzmirli emlak komisyoncuları olarak yeni döneme hepimiz hazırız" dedi.

'EKSİKLERİ TESPİT ETTİK'

İzmirli emlakçıların bu uygulama konusunda bilgi sahibi ve uygulamaya hazır olduklarını hatırlatan Oda Başkanı Mesut Güleroğlu, Türkiye'nin dört bir yanından İzmir'e gelen oda başkanlarıyla yaptıkları toplantıda, yönetmelikteki bazı eksikleri tartışıp o eksiklerin tamamlanması için bakanlığa bir bildiri gönderdiklerini söyledi. 15 Eylül'e kadar yönetmeliğin, bizler, bu işin uzmanları tarafından tespit ettiği eksiklerin tamamlanmasıyla dört dörtlük bir uygulamanın ortaya çıkacağına vurgu yapan Başkan Güleroğlu,"Çok verimli bir toplantıydı. Eksikler ortada. Mesela yetkinin bir kişiye verilmesinin daha doğru olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

İŞTE ODA BAŞKANLARININ TALEPLERİ

İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, İzmir'deki büyük zirvede oda başkanlarının altına imza attığı bildiride, yönetmelikte aşağıdaki değişikliklerin yapılması istendi.

1 - İlan verme yetkisi, tek bir emlak işletmesi ile sınırlandırılmalıdır.

2 - Malik tarafından emlak işletmesine ilan verme yetkisi verildiyse, malik tarafından ilan girilmesine izin verilmemeli.

3 - Yetki ve iptal sürecine ilişkin olarak, emlak işletmesinin bilgilendirilmesi ve aynı zamanda yetki iptalinin emlak işletmesi tarafından yapılabilmesi gerekir.

4 - e-devlet menüsünde "EİDS Taşınmaz İlanı Yetkilendirme İşlemleri" ibaresi, "EİDS İlan Verme İzni" olarak değiştirilmeli.

5 - Yönetmelik çerçevesinde bakanlığımız tarafından standart tip sözleşme hazırlanmalı 6 - İlan verme yetkisi verilen taşınmazların takyidat ve taşınmaz ID verilerinin Kadastro Genel Müdürlüğü entegrasyonu ile emlak işletmelerine açılması gerekir.

7 - İlanlarda TKGM entegrasyonu ile alınan ada ve parsel bilgilerinin gizliliği sağlanmalı.

8 - Sosyal medyada yayımlanan emlak ilanlarının engellenmesi, bu ilanların ayrıca üyelerimiz tarafından da şikayet edilebilmesine imkan sağlanmasını istiyoruz.

GAYRİMENKULE EYLÜL AYARI

Gayrimenkul sektörünün temsilcileri, faiz indirimi beklentilerinin de olması nedeniyle eylül ayında piyasanın hareketleneceğini söylüyor. Vatandaşların yazın yüksek faiz rakamları nedeniyle paralarını faize attıklarını anlatan uzmanlar, "Konut kredi kampanyalarına dikkat" diyor. Sektör temsilcileri, "Kiralar artık o kadar yükseldi ki gayrimenkul satıcıları alıcı bulamıyor" ifadesini kullandılar.