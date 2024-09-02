Son dakika: İhracatta ağustos rekoru! Bakan Bolat açıkladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ağustos ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Bolat, Ağustos ayında 22,1 milyar dolar ihracatla cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığını bildirdi. Bolat, "Ağustosta 22,1 milyar dolar mal ihracatı gerçekleşti. Son 1 yılda ihracatımız yüzde 3,5 arttı. İthalat ağustosta yüzde 10,8 gerilemeyle 27 milyar dolar. Ağustosta dış ticaret açığı 4,9 milyar dolara düştü." ifadelerini kullandı.

SON 34 AYIN EN DÜŞÜK DIŞ TİCARET AÇIĞI

Bolat, "Son 34 ayın en düşük dış ticaret açığı gerçekleşti." dedi.

En çok ihracat yapan sektörler ise otomotiv, kimya ve hazır giyim oldu.