Sicimoğlu’na Çine köftesi isyanı

Televizyon kanallarında gezi-kültür programlarıyla tanınan sanatçı Ayhan Sicimoğlu, Aydın'dan geçerken yediği Çine Köftesi için bir video paylaşarak, "Çine'de yol üzerinde Çine köftesi yemeyin" dedi. Sosyal medyada 776 bin takipçisi bulunan Sicimoğlu'nun Aydın'ın önemli bir markası olan coğrafi işaretli Çine köftesine yönelik sarf ettiği sözlerle ürünün itibarını zedelerken Çine'de bir mekan üzerinden tüm yol üzerindeki köfteleri de zan altında bırakması Aydın'da tepkiyle karşılandı.

'ESNAFTAN ÖZÜR DİLESİN'

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkcü, sanatçı Ayhan Sicimoğlu'nun Çine köftesi hakkındaki açıklamalarına sert tepki gösterip özür dilemeye davet etti. Künkcü, Çine köftesinin Aydın'ın önemli bir gastronomik değeri olduğunu belirterek, "Sanatçı Ayhan Sicimoğlu'nun Çine köftesi hakkında sosyal medyada yaptığı açıklamalar, esnafımızı ve yöresel değerlerimizi haksız yere hedef almıştır. Çine Köftesi, Aydın'ın coğrafi işaretli ürünüdür ve bu tür açıklamalar yerel ekonomiyi ve kültürel değerlerimizi olumsuz etkilemektedir. Hiç kimse esnaflarımızı zan altında bırakamaz. Sicimoğlu'nun, yol üzerindeki tüm köftecileri zan altında bırakan açıklamalarını geri alarak, özür dilemesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Çine'de köftecilik yapan işletmeciler Sicimoğlu'nun sosyal medyaya malzeme olacak şekilde kentin yöresel değerini kötülemesine adeta isyan ettiler. Çine köftesiyle ilgili olumsuz sözlerinden dolayı sosyal medyada mesaj yağmuruna tutulan Sicimoğlu, gelen tepkiler üzerine videosunu kaldırdı

ESKI BASKAN AKSU'DAN TEPKI

SİCİMOĞLU'NA sosyal medyada tepki gösteren Halil Kervan isimli kullanıcı, "Ayhan bey sıcakta fazla kalmış galiba. Her Muğla seyahatimizde muhakkak Çine köftemizi yeriz. Hepsi de birbirinden lezzetli. Lezzeti, fiyatı ve hizmeti ile 10 numara" derken Aydın Belediyesi eski başkanlarından Hüseyin Aksu da, "Çine köftesini bilmiyorsan. Bu kendi cehaletin. İşin gereği coğrafi işaret almış tüm yemekleri bilmek zorundasın. Ukala, çok bilmiş" ifadelerini kullandı.