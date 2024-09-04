KOSGEB kredisiyle kendi işini kurdu

Denizli'de açtığı kahvaltı eviyle büyük başarı yakalayan ve Türkiye'de en girişimci 10 kadın arasına giren Tennur Çıldır, "Devletimizin desteğiyle aldığım 100 bin lira KOSGEB kredisi hayatımı değiştirdi" dedi. Denizli'nin Kale ilçesindeki bir köyde doğan ev hanımı Tennur Çıldır (41) 10 yıldır hayalini kurduğu restorantını, KOSGEB kredisi ile gerçekleştirdi. Eşi ve çocuklarıyla beraber kurduğu organik kahvaltı restoranıyla ünü tüm Türkiye'ye yayılarak Denizli'nin örnek kadını oldu. Hidayet Çıldır ile evlenen Tennur, evde yaptıkları pasta ve börekleri satmaya başlamış. Hidayet Çıldır, evlerinin karşısındaki küçük bir dükkanı kiralayıp anahtarını Tennur Çıldır'a teslim edince başarı hikayesi başlamış.

İLK 10'A GİRDİ

Çıldır, çocuklarını büyüttükten sonra çalışmaya karar verdi. Ancak, "Sen yapamazsın" diyerek ona engeller koymaya çalıştılar. Önce saç böreği yapmaya başladı, ardından kahvaltı servisine geçti. Bir web sitesi açtılar ve ürettikleri reçel, zeytin ve kuru biberleri kargo ile gönderiyorlar. 2019 yılında KOSGEB desteği ile işini daha da geliştirmiş. Tennur Çıldır, 2019 yılında katıldığı yarışmada 25 girişimci kadın arasından birinci olmuştur. Denizli'de birinci olduktan sonra, Türkiye genelindeki yarışmada ise ilk 10 kadın girişimci arasında yer almıştır.