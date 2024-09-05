Türkiye Togg’una sahip çıktı

Türkiye'deki elektrikli araç pazarında bu yıl en çok tercih edilen marka olan Togg, ocak-ağustos döneminde 14 bin 849 adet satış yaparak zirvede yer aldı. Listede Togg'u takip eden 6 dev markanın toplam satış adedi 14 bin 569'da kaldı. Türkiye'nin yerli ve milli gururu Togg T10X modeli, ülke içindeki elektrikli araç pazarında fırtına gibi esmeye devam ediyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre, 2024 yılı ocakağustos döneminde satılan Togg T10X modelinin sayısı 14 bin 849'a ulaştı. Listenin ikinci sırasında yer alan Tesla'nın satış adedi 4 bin 552'de kaldı. KG Mobility 3 bin 192 ile üçüncü oldu. BMW'nin X1 modeli 1836 adet, 5 serisi ise 1769 adet satış yaptı. Mercedes'in EQB modeli 1732 adet satışla 6. olurken, MG ise 1488 adet satışla 7. sırada kendine yer buldu.

REKOR ÜSTÜNE REKOR

Togg'un yurt içi elektrikli araç pazarındaki payı ilk 8 ayda yüzde 31,57 olarak kayıtlara geçti. Yalnızca ağustos ayında satılan Togg T10X sayısı ise 601 oldu. İlk olarak 2023 yılının mayıs ayında satış verileri açıklanmaya başlayan Togg, yalnızca Aralık ayı içerisinde 6 bin 11 adet satışa ulaşarak rekor kırmıştı. 2024 yılı mayıs ayı özelinde satılan Togg sayısı da 4 bin 140 olarak kayıtlara geçmişti. 2023 yılı genelinde satılan Togg adedi ise 19 bin 583 olmuştu. İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan İSO 500 listesine göre, geçen yıl Togg'un üretimden elde ettiği satışlar 24,3 milyar liraya ulaşmış ve böylelikle Türkiye'nin en büyük 42'nci şirketi olmayı başarmıştı.