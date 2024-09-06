Atığı değere dönüştüren 350 milyon dolarlık yatırım

Gezegenin sürdürülebilirlik departmanı" misyonuyla Türkiye genelinde; biyogaz, biyokütle ve entegre atık yönetimi tesisleriyle faaliyet gösteren Biotrend; mekanik ayrıştırma, atık su arıtma, kompost üretimi gibi birçok farklı alanda yatırım yapıyor. 9 ilde toplam 17 tesisi bulunan Biotrend, 114,2 Mwe kurulu güce sahip ve yıllık 6 milyon ton karbon emisyonunu engelliyor. Doğanlar Holding CEO'su Salih Tuncer Mutlucan, mobilya, enerji, inşaat ve perakende sektörlerinde faaliyet gösterdiklerini, Türkiye'nin geleceği için önem arz eden sürdürülebilirlik ve yenilikçilik içeren girişimlerde bulunmanın kendileri için çok değerli olduğunu kaydetti.

Mutlucan, "Atık yönetimi sektöründe kısa sürede önemli yol kateden ve sahip olduğu elektrik üretim lisanslarının toplam gücü olarak sektöründe en büyük iki oyuncudan biri olan Biotrend ile Türkiye genelinde 17 tesisimizle yıllık 3,2 milyon ton evsel atığı işliyoruz. Ülkemizde artan nüfus ve tüketim alışkanlıklarıyla birlikte atık üretimi de hızla artıyor. Bugün kişi başı günlük 1 kilogram atık üretiyoruz. Bu da ülke genelinde günlük yaklaşık 80 bin ton atık anlamına geliyor. Döngüsel ekonominin öncü şirketi olarak yatırımlarımıza devam ediyoruz" dedi.

YILDA 60 BİN TON ATIK

Biotrend'in değerli yatırımlarıyla; çevreye duyarlı, İzmir'in kalbinde atıkların enerjiye dönüştüğü, sürdürülebilirliğin hayat bulduğu bir dönüşüm yaşanıyor. İzmir'de hayata geçirdiği yenilikçi projelere dikkat çeken Biotrend CEO'su Özgür Umut Eroğlu da "Honeywell işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz Türkiye'nin ilk plastik ileri dönüşüm tesisi, yıllık 60 bin ton plastik atığı işleyerek sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlıyor" diye konuştu.

DÖNGÜSEL EKONOMİYE KATKI

Biotrend ve Freepoint Eco-Systems arasında yapılan potansiyel ortaklığa değinen Eroğlu, "Ortaklık, Türkiye, Balkanlar ve Orta Asya'da yeni projeler geliştirerek yıllık 250 bin ton atık plastiği ileri dönüştürebilecek toplam bir üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyor. Aliağa'daki tesis için 300 milyon dolarlık yatırım yapıldı. İlk etapta tesiste 240 kişi istihdam etmeyi hedefliyoruz. Menderes'te yer alan biyogaz tesisi için de 55 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştirdik. İzmir'de gerçekleştirdiğimiz yatırımların yanı sıra yapılacak olan yatırımların toplamı 350 milyon dolar tutarında" şeklinde açıklama yaptı.