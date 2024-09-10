La Blanca 60 ton yakıt aldı

TÜRKİYE'NİN en büyük çelik üreticilerinden Tosyalı Holding'in sahibi Fuat Tosyalı'ya ait olduğu belirtilen Malta bayraklı La Blanca isimli lüks yat, Fethiye İskelesi'ne demir attı. 60 metre uzunluğundaki lüks motor yata, 2 TIR ile 60 ton yakıt ikmali yapıldı. Lüks yatların uğrak adresi olan Fethiye İskelesi'ne bu kez Türkiye'nin en büyük çelik üreticilerinden Tosyalı Holding'in sahibi Fuat Tosyalı'ya ait Malta bayraklı 60 metre uzunluğundaki mega yat yanaştı. Öğle saatlerinde Fethiye İskelesi'ne demir atan La Blanca 2 TIR ile 60 ton dizel yakıt aldı. Bu mega yata Fethiye'den misafir de alındığı öğrenilirken, Fuat Tosyalı'nın yatta olup olmadığı öğrenilemedi. La Blanca'nın karadan yapılan yakıt ikmalinin ardından Bodrum Ortakent'e hareket edeceği öğrenildi. 2008 yılında Benetti tarafından üretildiği öğrenilen bu lüks yatta 15 personelin görev yaptığı da kaydedildi. Türk iş adamına ait 30 milyon dolar değerindeki La Blanca'da 12 misafirin ağırlanabildiği öğrenildi.