Apple 13 milyar Euroluk vergi davasını kaybetti

AVRUPA Adalet Divanı, Apple'a İrlanda'daki faaliyetlerinden dolayı geriye dönük 13 milyar Euro'nun üzerinde vergi borcu çıkaran AB Komisyonu kararını onadı. Kararda, AB Komisyonunun İrlanda'nın Apple'a hukuka aykırı biçimde yardım sağladığı yönündeki 2016 tarihli kararının Avrupa Adalet Divanı tarafından onaylandığı belirtildi. Yüksek mahkeme, AB Genel Mahkemesinin daha önce Apple lehine verdiği vergi kararını ise iptal etti. Hukuki mücadele sonucunda Apple'ın İrlanda'ya 13 milyar Euroluk vergiyi geri ödemesi gerektiği karara bağlandı.