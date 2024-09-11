Aydın’a 4’üncü AB tescili geldi

Bakan Yumaklı, Türkiye adına Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alan 27'nci ürünün Söke pamuğu olduğunu bildirdi. Yumaklı, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLER

"Bereketli topraklar diyarı Aydın'dan sınırları aşan 4'üncü ürünümüz Söke pamuğu oldu" ifadesini kullanan Yumaklı, şunları kaydetti: "AB'den coğrafi işaret tescili alan Söke pamuğuyla tescilli ürün sayımız 27'ye yükseldi. Coğrafi işaretli ürünlerimiz bölgelerinin bereketli topraklarına bereket katmaya devam edecek. Hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

Söke pamuğu ile 27'ye ulaşan Türkiye'nin coğrafi işaretli ürünlerin bazıları şunlar: "Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Aydın kestanesi, Milas zeytinyağı, Bayramiç beyazı, Taşköprü sarımsağı, Giresun tombul fındığı, Gemlik zeytini, Edremit zeytinyağı, Ayaş domatesi, Maraş tarhanası, Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini, Ezine peyniri, Safranbolu safranı, Aydın memecik zeytinyağı, Osmaniye yer fıstığı, Bursa şeftalisi, Hüyük çileği, Bursa siyah inciri, Söke pamuğu."

60 BAŞVURU DAHA VAR

DİĞER pamuk türlerinden az çepelli, sarılık değeri düşük, parlak ve uzun lifli olmasıyla ön plana çıkan Aydın'ın Söke pamuğu, AB tescili aldı. Öte yandan 3'ü ilan aşamasında toplam 60 başvurunun tescil süreçleri devam ediyor.