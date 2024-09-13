Birleşik Krallık’a rekor ihracat

TÜRKİYE, 8,3 milyar dolarla Birleşik Krallık'a tüm zamanların en yüksek ocak-ağustos ihracatını gerçekleştirdi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı yılın 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 artarak 170,8 milyar dolara yükseldi. Türkiye, 8,3 milyar dolarla Birleşik Krallık'a tüm zamanların en yüksek ocak-ağustos ihracatını gerçekleştirdi. Türkiye'nin Birleşik Krallık'a ihracatı, ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,8 arttı. Birleşik Krallık'a, en fazla ihracatı 2,7 milyar dolarla otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi. Bu sektörü, 1,1 milyar dolarla elektrik ve elektronik, 982,1 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 578,2 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 427,3 milyon dolarla çelik sektörleri izledi.