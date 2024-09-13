Kuru üzüm için yeni pazar hedefi

TÜRKİYE'NİN Manisa-İzmir-Denizli üçgeninde yetiştirdiği çekirdeksiz kuru üzümde geçen yılın ürünlerinin dünya pazarına sunulduğu 2023-2024 sezonu tamamlandı. Kuru üzüm üretimi ve ihracatıyla ilgili, İzmir Ticaret Borsası (İTB) Başkanı Kestelli, Türkiye'nin dünya kuru üzüm piyasasında önemli bir aktör olduğunu ve özellikle çekirdeksiz kuru üzüm üretimi ile öne çıktığını belirtti. Kestelli, Türkiye'nin üretim ve ihracatında dünya lideri olduğu geleneksel ihraç ürünlerinden çekirdeksiz kuru üzümün bilinirliğini artırmak ve bu pazarlarda rekabet gücünü yükseltmek için özellikle Asya ve Uzak Doğu pazarlarına yönelmesi gerektiğini söyledi.

'REKABETİ YÜKSELTMELİ'

İZMİR Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli, uzun yıllar borsa koordinatörlüğünde gerçekleştirilen kuru üzümdeki rekolte çalışmalarının artık Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapıldığını ve çalışmayı kıymetli bulduğunu dile getirdi.