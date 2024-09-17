Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı memur alımı yapacak! İşte başvuru şartları...

4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;

a) Yukarıda sayılan başvuru belgelerini 03/10/2024-11/10/2024 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde (mesai günlerinde saat 09.00-17.00 arasında) Cumhuriyet Caddesi 19 Mayıs Kompleksi içerisinde bulunan Atatürk Spor ve Sergi Sarayı / Altındağ-ANKARA adresinde teslim etmeleri gerekmektedir.

b) Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

c) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

5.BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ- BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

a) T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır.

b) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.

c) Sınava girmeye hak kazanan adaylar KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı başvuruların değerlendirilmesini müteakip 14.10.2024 tarihinde Belediyemizin web sayfası www.ankara.bel.tr adresinde ilan edilecektir.

d) Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

e) Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylar, Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu "Sınav Giriş Belgesi"ni Belediyemizin resmi internet sayfasından 11.10.2024 tarihinden itibaren temin edilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.

6. SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:

Zabıta memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup; sözlü ve uygulamalı sınav 18/10/2024-25/10/2024 tarihleri arasında (sınav giriş belgesinde belirtilen zamanda) Cumhuriyet Caddesi 19 Mayıs Kompleksi içerisinde bulunan Atatürk Spor ve Sergi Sarayı / Altındağ-ANKARA adresinde yapılacaktır.

Sözlü ile uygulamalı sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.

Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Sınav Konuları:

Sözlü Sınav;

1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

2. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,

3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

4. Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat konularını kapsar.

Uygulamalı Sınav: Kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır.