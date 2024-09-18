Türkiye’nin ilk kadın borsa ajanı

İzmir'de ilk kadın borsa ajanı olarak tarihe geçen Suzan Uçak, başarı hikayesiyle dikkat çekti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından gerçekleştirilen aracılık sınavını başarıyla geçerek bu unvanı kazanan Uçak, borsa ajanlığı mesleğinde kadınların daha fazla yer alması gerektiğini vurguladı. Suzan Uçak, borsa ajanlığını tanımlarken, bu mesleğin başkası adına ve hesabına vekil sıfatıyla hareket eden kişilerin yürüttüğü bir görev olduğunu belirtti.

KESTELLİ MOTİVASYONU

İzmir Ticaret Borsası'nda borsa ajanı olarak faaliyet gösteren Uçak, pamuk üreticisi ile iplik üreticisi arasında alım satım işlemlerinde, lojistik ve ekspertiz süreçlerinde tescil yetkisine sahip bir profesyonel olarak görev yapıyor. Uçak, borsa ajanlığının erkek egemen bir meslek olarak görülmesine rağmen, kadınların da bu alanda başarılı olabileceğini gösterdiğini ifade etti. "Pamuk üretiminde tarlada çok sayıda kadın işçi var, ancak borsada temsil eden tek kadın ben oldum" diyen Uçak, bu alanda kadın sayısının artırılması gerektiğini vurguladı. Uçak, "1998 yılında pamuk ticareti yapmak üzere aile firmamız kuruldu. TOBB'un açmış olduğu sınava girmeye eşim ve başkanım Işınsu Kestelli'nin motivasyonuyla katıldım. Yapılan sınavda başarılı oldum. Erkeklerin ağırlıkta olduğu bir sektörde kadın olarak bir ilke daha imza atmış olmak beni mutlu ediyor" şeklinde konuştu.

EŞİNDEN TAM DESTEK

Suzan Uçak'ın eşi Bülent Uçak, yaklaşık 40 yıldır borsa ajanlığı yapıyor ve eşinin bu başarılarından büyük gurur duyuyor. Bülent Uçak, kadınların iş hayatında daha fazla yer almasının ülke kalkınmasına katkı sağlayacağını belirterek, "Eşim uzun yıllardır ticaretin içinde, daha çok finans ve muhasebe alanlarında görev aldı. Şimdi borsa ajanı olarak bu alanda da kendini gösterdi. Eşimle gurur duyuyoruz ve onun bu başarıları genç kadınlara cesaret vermektedir" ifadelerini kullandı.