Fitch Ratings’ten hamle: 24 Türk bankasının notunu artırdı

Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu artırmasının ardından hem not artışı hem de ekonomik iyileşmelerin etkisiyle 24 Türk bankasının notunu da yükseltti. Bu güncelleme, 6 Eylül'de Türkiye'nin kredi notunun "B+" seviyesinden "BB-" seviyesine yükseltilmesinin ardından gelirken, Türkiye'nin dış finansman tamponlarının güçlenmesi ve dövize olan talebin azalması gibi olumlu gelişmeler doğrultusunda gerçekleştirildiği belirtildi.

MÜDAHALE RİSKİ AZALDI

12 bankanın LTFC IDR notu 'B' seviyesinden 'BB-' seviyesine yükseltildi ve görünüm 'Pozitif'ten 'Durağan'a çevrildi. 7 bankanın notu 'B+' seviyesine yükseltildi ve bu bankaların görünümü 'Pozitif' olarak kaldı. 5 bankanın notu 'B' seviyesine yükseltildi ve 'Pozitif' görünüm korunmaya devam etti. Fitch açıklamasında, Türkiye'nin güçlenen döviz rezervleriyle bankaların dış piyasalara erişiminin arttığını belirtti.

B'DEN BB- SEVİYESİNE YÜKSELEN BANKALAR

Denizbank A.Ş. (Denizbank), ING Bank A.Ş. (INGBT), Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. (Kuveyt Türk), QNB Finansbank A.Ş. (QNBF), Türk Ekonomi Bankası A.Ş. (TEB), Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. (Türkiye Finans) ve Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (Garanti BBVA), Akbank T.A.Ş. (Akbank), Türkiye İş Bankası A.Ş. (İş Bankası) ve Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKB) ve Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Türk Eximbank) ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. (TKYB).

B SEVİYESİNDEN B+ SEVİYESİNE ÇIKAN

Bankalar Kamu bankaları olan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. (Ziraat), Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıf), Türkiye Halk Bankası A.Ş. (Halk), Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. (Emlak Katılım) ve Vakıf Katılım Bankası A.Ş. (Vakıf Katılım) ile özel mülkiyete sahip kalkınma bankası Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB) ve AB Kazakhstan - Ziraat International Bank JSC's (KZI).

B- SEVİYESİNDEN B'YE ÇIKARILAN BANKALAR

Bu grupta yer alan bankalar arasında Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. (Albaraka), Arap Türk Bankası A.Ş. (ATB), Anadolubank A.Ş. (Anadolu), Fibabanka Anonim Şirketi (Fiba) ve Şekerbank T.A.Ş. (Şeker) bulunmaktadır.