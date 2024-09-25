AİLE DESTEK ÖDEMELERİ | Ekim ödemesi ne zaman yatacak?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ EYLÜL AYI YATTI MI?

Aile Destek ödemeleri 10 Eylül itibarıyla hesaplara yatırıldı. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şunları kaydetti;

İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. Bu doğrultuda Aile Desteği Bileşeni kapsamında 2,9 milyar TL, Çocuk Desteği Bileşeni kapsamında 900 milyon TL olmak üzere toplamda 3,8 milyar TL ödeme yapacağız" diye konuştu.