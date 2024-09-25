Aydın-Denizli otoyolu ay sonunda açılacak

İzmir-Aydın otoyolunun devamı olarak 2020 yılında temeli atılan ve 1.3 milyar Euro maliyetle inşa edilen Aydın Denizli Otoyolu'nun yapımı tamamlanan Kocabaş- Kuyucak arasındaki 80 kilometrelik kısmı, geçtiğimiz Kasım ayında hizmete açılmıştı. Kuyucak - Aydın etabında çalışmalar devam ederken bu ay sonunda bağlantı yolları hariç Aydın Denizli arasındaki otoyol tümüyle hizmete açılması planlanıyor.

ULAŞIM SÜRESİ KISALACAK

Aydın-Denizli arası ulaşım süresini 2 saatten 1 saat 10 dakikaya indirecek otoyol, daha sonra Burdur- Antalya etabı ile birleşerek Akdeniz'e ulaşacak. Dev proje Ege ve Akdeniz bölgelerinin ticaret ve turizmini daha da geliştirecek. İzmir-Aydın- Denizli- Antalya otoyolunun 2. etabı olan 140 kilometrelik 6 şeritli Aydın- Denizli otoyolunun 23 kilometrelik bağlantı yolları ile toplam uzunluğu 163 kilometre olacak.

AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen, "Bağlantı yolları hariç, Aydın'dan Denizli'ye kadar otoyola giriş açılacak. Ay sonu veya ay ortasında bağlantı yollarının tamamlanması beklenmeden iki şehir arasında doğrudan ulaşım sağlanmış olacak. Bu şekilde planlama yapıldı. Aydın'a hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.