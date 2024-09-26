Para piyasalarında altın ve dolar alarmı

Altın, gümüş, döviz ve Bitcoin piyasalarını değerlendiren İslam Memiş, kısa ve uzun vadede önemli fırsatları işaret etti. Memiş, dalgalanmalar karşısında temkinli olunması gerektiğini vurguladı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, döviz ve değerli metallerdeki hareketlilik üzerine önemli açıklamalar yaptı. Memiş, YouTube kanalında yatırımcılara kısa ve uzun vadeli beklentilerini paylaştı.

"KRİTİK SEVİYELER"

Memiş, Borsa İstanbul'daki (BIST 100) haftalık düşüşe değindi. Borsa, haftayı 9 bin 900 puan seviyesinde kapattı. Memiş, bu hafta 9 bin 800-10 bin 200 puan aralığında hareket beklediğini belirtti. Ayrıca, 10 bin 380 puan seviyesinin de sürpriz olmayacağını söyledi. Memiş, dolar ve Euro paritesinde yükselişlerin sürdüğüne dikkat çekti. Euro/ TL kuru haftayı 38,10 TL, dolar ise 34,10 TL seviyelerinde kapattı. Memiş, Euro/dolar paritesinin 1,1181 seviyesine ulaştığını, yıl sonuna kadar 1,13 seviyesinin test edilebileceğini belirtti.

"KUSURSUZ FIRTINA"

Altın yatırımcılarına yönelik değerlendirmelerde bulunan Memiş, ons altının haftayı 2 bin 622 dolar seviyesinde kapattığını ve hedefin orta ve uzun vadede 3 bin dolar olduğunu ifade etti. Kısa vadede kar satışlarının görülebileceğini aktaran Memiş, 2 bin 575 dolar seviyesinin kritik bir destek noktası olduğunu vurguladı.

İslam Memiş, piyasalarda oluşabilecek dalgalanmalara karşı yatırımcıları temkinli olmaya çağırdı.

İslam Memiş'in köşe yazısından öne çıkanlar ise şöyle: Baskılanan kur tekrar yukarı gidebilir. (Örneğin: 8'den 18'e, 18'den 28'e, 28'den 34'e nasıl gitmişse 38'e de öyle gidebilir) Yılın son çeyreği için savaş risklerine odaklanmak ve açıkta kalmamak gerek. Yılın son çeyreği küresel piyasalarda bugünden daha sancılı geçmesini bekliyorum. 'Kusursuz Fırtına' Aralık'ta başlayıp Şubat'ta kadar devam edebilir."

"YIL SONU BEKLENTİSİ"

GRAM altın yatırımcıları için ise ons altının izlenmesi gerektiğini hatırlatan Memiş, sene sonunda gram altının 3 bin-3 bin 500 TL aralığında olacağını öngördü. Her düşüşü bir alım fırsatı olarak değerlendirdi. Haftayı 31,17 dolar seviyesinde kapatan gümüş ise kısa vadede 30-32 dolar bandında izlenecek. Memiş, orta ve uzun vadede gümüşte yükselişin süreceğini, gram gümüşün yıl sonunda 37 TL seviyesine ulaşacağını belirtti. Memiş, Bitcoin yatırımcılarını da uyardı. Memiş 57-63 bin dolar aralığını izleyeceğini belirtti. 57 bin doların altındaki seviyeleri alım fırsatı olarak değerlendirdi.