Milli Eğitim Bakanlığı personel alımı yapacak! İşte başvuru ekranı ve şartları..

BAŞVURU İŞLEMLERİ

3.1. Yarışma Sınavına Katılacaklarda Aranacak Şartlar

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde sayılan genel şartlara ek olarak;

3.1.1. Adaylık ve sözleşmeli öğretmenlik süresi dâhil olmak üzere sınav başvurusunun son günü itibarıyla öğretmenlikte 8 yıl ve daha fazla hizmeti bulunmak koşulu ile hâlen Bakanlık kadrolarında görev yapıyor olmak,

3.1.2. Adaylık ve sözleşmeli öğretmenlik süresi dâhil olmak üzere öğretmenlikte 8 yıl ve daha fazla hizmeti bulunanlar bakımından, en az 3 yıl Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapmış olmak,

3.1.3. Yarışma sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1989 ve sonrasında doğanlar sınava başvurabileceklerdir),

şartları aranacaktır.

- 8 yıllık sürenin hesabında; resmî ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yönetici ve öğretmen olarak geçirilen süreler ile askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenlerin bu süreleri birlikte değerlendirilecektir.

- Yukarıda yer alan başvuru şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış ise iptal edilecektir.