Milli Eğitim Bakanlığı personel alımı yapacak! İşte başvuru ekranı ve şartları..

Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanlığı 100 müfettiş yardımcısı alımı yapacak. Yarışma sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşacak. Yazılı sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek, yazılı sınavda başarılı sayılmak için adayın sınav konu gruplarının her birinden en az 50 puan alması koşuluyla bu puanların ortalamasının 70 puandan aşağı olmaması gerekecek. İşte MEB müfettiş yardımcılığı başvuru için detaylar...
BAŞVURU İŞLEMLERİ
3.1. Yarışma Sınavına Katılacaklarda Aranacak Şartlar
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde sayılan genel şartlara ek olarak;
3.1.1. Adaylık ve sözleşmeli öğretmenlik süresi dâhil olmak üzere sınav başvurusunun son günü itibarıyla öğretmenlikte 8 yıl ve daha fazla hizmeti bulunmak koşulu ile hâlen Bakanlık kadrolarında görev yapıyor olmak,
3.1.2. Adaylık ve sözleşmeli öğretmenlik süresi dâhil olmak üzere öğretmenlikte 8 yıl ve daha fazla hizmeti bulunanlar bakımından, en az 3 yıl Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapmış olmak,
3.1.3. Yarışma sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1989 ve sonrasında doğanlar sınava başvurabileceklerdir),
şartları aranacaktır.
- 8 yıllık sürenin hesabında; resmî ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yönetici ve öğretmen olarak geçirilen süreler ile askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenlerin bu süreleri birlikte değerlendirilecektir.
- Yukarıda yer alan başvuru şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış ise iptal edilecektir.
Sınava girecek adaylar 750,00 (yediyüzelli) TL sınav ücretini, katılacakları sınavın adıyla sınav uygulama takviminde (Tablo-4) belirtilen tarihler arasında MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına; https://odeme.meb.gov.tr internet adresinden tüm bankaların kredi kartıyla veya T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin ATM, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı üzerinden yatıracaklardır.
Başvurular, https://mebbis.meb.gov.tr internet adresinde yer alan "Başvuru İşlemleri" bölümünden, sınav uygulama takviminde (Tablo-4) belirtilen tarihler arasında yapılacaktır. Sınav ücretinin yatırılmaması veya yanlış T.C. kimlik numarasıyla yatırılması hâlinde başvuru ekranı açılmayacaktır.
4.1. Yazılı Sınav
4.1.1. Sınav Giriş Belgesi
4.1.1.1. Adaylar; Bakanlık müfettiş yardımcılığı yazılı sınavına ait fotoğraflı sınav giriş belgelerini, sınav uygulama takviminde (Tablo-4) belirtilen tarihten itibaren https://www.meb.gov.tr internet adresinden alabileceklerdir. Adaylara ayrıca "Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi" gönderilmeyecektir.
4.1.1.2. Fotoğraflı sınav giriş belgesinde adayların katılacakları sınavın tarih ve saati, sınav merkezi ile aday kimlik bilgileri yer alacaktır.
4.1.2. Sınav Konuları
4.1.2.1. Yazılı sınav, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılacaktır.
4.1.2.2. Yazılı sınav sorularına esas teşkil edecek konu grupları, konu başlıkları ve soru sayıları Tablo-2'de gösterilmiştir.