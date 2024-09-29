‘Büyük yatırımlar gerçekleştirdik’

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir dizi programa katılmak üzere geldiği Kırıkkale'de Vali Mehmet Makas'ı ziyaret etti. Şimşek daha sonra organize sanayi bölgesinde iş adamları ile bir araya geldi. Şimşek, Türkiye'nin son 21 yılda 268 milyar dolar yatırım çektiğini belirterek, bu süreçte küresel sermayeli şirket sayısının da 6 binden 83 bine çıktığını söyledi.

YATIRIMLARA DİKKAT ÇEKTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kırıkkale'de düzenlenen Her Daim Birlikte Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları Programında açıklamalarda bulundu. Organize Sanayi Bölgesi'nde iş insanlarıyla bir araya gelen Şimşek, altyapı, insan kaynağı ve yatırım teşviklerinin önemine vurgu yaparak, son 20 yılda bu alanlarda büyük yatırımlar gerçekleştirildiğini belirtti. Şimşek, bütçede faiz giderlerinin düşmesiyle eğitim, sağlık, ulaştırma gibi birçok alana daha fazla yatırım yapıldığını vurgulayarak, "21 yılda Türkiye 268 milyar dolar yatırım çekti, çok ciddi rakam. Küresel sermayeli şirket sayısı 6 binden 83 bine çıkmış. Bu bahsettiği doğrudan ve reel yatırımlar. Yerel kalkınma deyince altyapı önemli. İnsan kaynağı, beşeri sermaye önemli. Yatırım teşvikleri önemli. Biz son 20 yılda hakikaten birçok alanda muazzam bir şekilde yatırım yaptık. Türkiye petrol mü buldu? Birileri bize para mı verdi? Hayır. Türkiye ne yaptı biliyor musunuz? Eskiden bütçenin yüzde 43'ü faize giderken, şimdi bütçenin yüzde 11'i faize gidiyor. O aradaki farkı biz sağlık, eğitim, ulaştırma, aklınıza gelen bütün alanlara yatırım yaptık, ülkemizi ileri taşımışız. Dolayısıyla bütçe disiplini bu alanda da önemli. Eğitimin bütçedeki payı yüzde 9 civarından 15 civarına çıkmış" dedi. Bakan Şimşek, Kırıkkale'de de gençlere yönelik yatırımların devam ettiğini ifade ederek, "Yurt kapasitesi Türkiye'de 2002'de 182 bin kişiyken, şimdi neredeyse 1 milyona yaklaşmış" diye konuştu.