Trenler artık daha güvenli

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tamamen Türk mühendislerce geliştirilen otomatik tren muayene istasyonlarını (OTMİ) yıl sonunda devreye almayı planladıklarını söyledi. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ve demir yolu ağının çeşitli noktalarına yerleştirilecek OTMİ'lerle trenlerin tekerlerinde oluşması muhtemel çatlak, kırık, fren sistemi hatalarıyla olağan dışı ısınmalar gibi kusurların önceden tespit edilebileceğini bildiren Uraloğlu, "Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen OTMİ'ler trenler hareket halindeyken dahi otonom olarak demir yolu araçlarını, mevcuttaki muayene istasyonlarından daha ileri seviyede muayene edilebilecek" değerlendirmesinde bulundu.