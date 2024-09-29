Türkiye 2024’te turizm rekoru kırdı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yayımladığı Sınır İstatistikleri Aylık Bültenine göre, yılın ilk sekiz ayında Türkiye'yi 40 milyon 295 bin 979 kişinin ziyaret etmesiyle bir rekor kırıldı. Üstelik yıl sonuna kadar ziyaretçi sayısının 60 milyona ulaşması öngörülüyor.Türkiye'ye en çok turist gönderen ülkeler arasında yer alan Rusya ve Almanya'dan gelen ziyaretçi sayısında da önemli artışlar yaşandı. Özellikle Rusya'dan gelen turist sayısı, pandemi öncesi seviyelerini aştı. Buna göre ilk sekiz ayda en fazla turist Rusya'dan geldi. Toplam 4 milyon 550 bin 588 milyon Rus turist geride kalan sekiz ayda Türkiye'yi ziyaret etti. İkinci sırada ise 4 milyon 385 bin 331 ziyaretçiyle Almanya yer aldı.