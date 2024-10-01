Big Fish Çeşme’de büyük ödülün sahibi Demirels

SPORTİF balıkçılıkta Avrupa'nın en popüler turnuvaları arasında gösterilen "Big Fish Çeşme 2024" bu yıl Avek ana sponsorluğunda 26-29 Eylül tarihleri arasında 17'inci kez düzenlendi. "Yakala Bırak Yaşat" mottosuyla gerçekleşen turnuvaya amatör balıkçılık tutkunlarının yanı sıra ünlü isimler de kurdukları takım ve tekneleriyle katıldı. Bu yıl Türk ve yabancı bayraklı 50'den fazla tekne ile 300'den fazla amatör balıkçı, turnuvanın ev sahipliğini üstlenen Çeşme Marina'dan denize açıldı. Kıyasıya rekabetin yaşandığı yarışma renkli görüntülere sahne oldu. Ege suları bir kez daha kıyasıya mücadeleye sahne olurken üçüncü günün sonunda yarışmacıların yakaladığı balıklar tek tek ölçülerek tartıya çıktı.

Üç gün süren zorlu rekabetin ardından amatör balıkçılığın zirve turnuvası Big Fish Çeşme 2024'ün kazananları belli oldu. Çeşme'de gerçekleşen Big Fish Çeşme 2024'ün birincisi yakaladıkları 98 kilogram ağırlığındaki dev orkinos balığı ile Demirels takımı oldu. En büyük balığı tutarak birinciliği elde eden Demirels takımını, yakaladıkları 81 kilogram orkinos ile Nitromac takımı izledi. Yarışmada ikinciliğe Nitromac, üçüncülüğe ise tuttukları 75,3 kilogramlık balık ile Okyanus 15 isimli takım layık görüldü