Ekim ayı emekli maaş promosyonu rakamları! İşte banka banka kampanyalar...

Son dakika haberleri... Emekli maaş promosyonları ekim ayının başlaması ile birlikte yeniden araştırılmaya başlandı. Peki bankaların ekim ayı emekli promosyon rakamları ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Promosyon başvurusunu nasıl yapabilirim? İşte detaylar...
GARANTİ BBVA
Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 31 Ekim 2024'tür.
Garanti BBVA'da emekli maaşı 10.000 TL'ye kadar olan emeklilere 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır.
QNB FİNANSBANK
Aylık Maaş Tutarı 0 aralığı 9.999TL için 6.250TL promosyon
Aylık Maaş Tutarı 10.000 aralığı 14.999TL için 10.000TL promosyon
Aylık Maaş Tutarı 15.000 aralığı 19.999TL için 12.500TL promosyon
Aylık Maaş Tutarı 20.000TL ve üzeri için 15.000TL promosyon
HALKBANK
10.000 TL - 14.999,99 TL - 8.000 TL
15.000 TL - 19.999,99 TL - 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri - 12.000 TL
SGK'dan ölüm aylığı alan ve maaşı 10.000 TL altı olan hak sahipleri de, başvurmaları halinde 5.000 TL promosyon ödemesi alacaklardır.
ZİRAAT BANKASI
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini banka aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.
VAKIFBANK
10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,
15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,
20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.
ING BANK
1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,
10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar ise 6.250 TL,
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 10.000 TL,
15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 12.500 TL,
20.000 TL ve üzeri ise 15.000 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız.
AKBANK
|Maaş Tutar Aralığı
|SGK Promosyon Tutarı
|Ek Promosyon Tutarı
|Toplam promosyon tutarı
|0 - 9.999 TL
|5.000 TL
|1.250 TL
|6.250 TL
|10.000 TL - 14.999 TL
|8.000 TL
|2.000 TL
|10.000 TL
|15.000 TL - 19.999 TL
|10.000 TL
|2.500 TL
|12.500 TL
|20.000 TL ve üzeri
|12.000 TL
|3.000 TL
|15.000 TL
DENİZBANK
Emekli maaş promosyon kampanyasında 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emeklilere ;
0-9.999 TL arası maaş alanlar : 5.000 TL
10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar : 8.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar : 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlar : 12.000 TL nakit promosyon ödemesi yapılacaktır.
İŞ BANKASI
0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 5.000 TL
10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlar 12.000 TL
YAPI KREDİ
Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL; 10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL; 20.000 TL' nin üzerindeyse 15.000 TL nakit promosyon ödenir.