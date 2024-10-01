İş insanı Ali Yağlı toprağa verildi

AYDEM Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Aydem Yenilenebilir Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yağlı, tedavi gördüğü İstanbul'daki hastaneye hayatını kaybetti. Önceki gün İstanbul'da Teşvikiye Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından iş adamı Ali Yağlı'nın cenazesi memleketi Denizli'ye getirildi.
Aydem Enerji'nin kurucularından 72 yaşındaki Ali Yağlı için Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camii Külliyesi'nde dün öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. İş adamı Ali Yağlı'nın cenazesi, kılınan namazın ardından vasiyeti üzerine baba ocağı Çal ilçesine bağlı Süller Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında dualarla son yolculuğuna uğurlandı.