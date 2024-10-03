Ekim ayında Çinli turist hareketliliği

Bayram tatilini Fethiye'de değerlendiren Çinli turistler, Ölüdeniz'in eşsiz manzarasında yamaç paraşütü yaparak adrenalin dolu anlar yaşadı. Fethiye'nin gözde turizm merkezi olan Ölüdeniz, özellikle Çinli turistlerin ilgisiyle uçuş sayılarında artış yaşadı. Çin'de her yıl 1 Ekim'de kutlanan Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıldönümü, ülkenin en önemli resmi bayramlarından olunca, bayram tatilini değerlendirmek isteyen Çinli turistler yurt içinde ve yurt dışında tatil yapmayı tercih ediyor. Türkiye'nin doğal güzellikleriyle ünlü Ölüdeniz'de Çinli turistler için popüler bir durak haline geldi. Her yıl binlerce turisti ağırlayan Ölüdeniz, Çinli turistlerin de sosyal medyadaki paylaşımlarıyla uluslararası turizmde dikkat çekmeye devam ediyor.