Yeni stratejiler Türkiye’nin temiz enerjisine katkı sunacak

Türkiye'de enerjinin yüzde 67'si ithal ediliyor; dışa bağımlılığı düşürmek için daha fazla temiz enerji kaynağının ve enerji verimliliği süreçlerinin sisteme dahil edilmesi önem arz ediyor.

Türkiye, geçmiş yıllarda izlediği politika ve yaptığı yatırımlarla yenilenebilir enerji kurulu gücünü tüm kaynaklar için arttırdı.

YEKA projeleriyle de büyük ve orta ölçekli kurulumların sisteme kazandırılması sağlanarak, yerli üretim ekipmanların kullanımı arttı.

Öte yandan, Türkiye'de yenilenebilir enerji kurulu gücü, ekim başı itibarıyla lisanslı ve lisanssız olmak üzere toplam 67 bin 27 megavata ulaştı ve elektrikteki toplam 114 bin 142 megavat kapasitenin yüzde 58,72'sini oluşturdu.

Bu dönemde, yenilenebilir enerji kaynakları arasında en yüksek payı 32 bin 194 megavatla barajlı ve akarsu hidroelektrik santralleri aldı. Bunu 18 bin 691 megavatla güneş, 12 bin 342 megavatla rüzgar, 1691 megavatla jeotermal ve 2 bin 109 megavatla biyokütle takip etti.

TEMİZ KAYNAKLAR ÇEVREYLE UYUMLU OLARAK EKONOMİYE KAZANDIRILACAK

Rüzgar ve güneşten elektrik üretiminde Türkiye'nin performansı, dünya ortalamasının üzerinde seyrediyor.

Türkiye'de genç ve dinamik nüfus ile endüstrileşmenin gelişimiyle, elektrik talebinin 2035'te 510 teravatsaate ulaşacağı öngörülüyor.

Küresel sıcaklık artışının yol açtığı iklim krizini önlemek için fosil yakıt kullanımının da azaltılması gerekiyor. Bu kapsamda Türkiye'nin, sıfır emisyon hedefine ulaşmak için kritik önemde olan temiz enerji kaynaklarına yatırımları artırması bekleniyor.

Öte yandan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına göre, enerji faturasının geçen yıl 70 milyar dolar civarında olduğu, bu yıl da benzer oranda olacağı öngörülüyor.

Yenilenebilir enerji kurulu gücündeki artışla dünya sıralamasında basamakları hızla tırmanan Türkiye'nin temiz enerji çeşitliliğine, bu ay açıklanacak yeni strateji ve yeni YEKA ihale detaylarının "can suyu" olacağı tahmin ediliyor.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının en kısa sürede ve çevreyle uyumlu olarak ekonomiye dahil edilmesi bekleniyor.

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Genel Sekreteri Hakan Erkan, AA muhabirine, 5 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlanan YEKA yönetmeliğindeki değişikliklere ilişkin yaptığı değerlendirmede, yenilenebilir enerji sektörünün hareketlenmesine destek olacak konulardan birinin YEKA ihaleleri olduğunu söyledi.

Yönetmelik düzenlemesinin önemli maddeler içerdiğine dikkati çeken Erkan, şunları kaydetti:

"Geçmiş ihalelerden alınan sonuç nedeniyle YEKA yönetmeliğinde yapılan değişikliklerin YEKA'ların yapılabilirliği ve devreye çabuk alınması açısından olumlu gelişmeler olarak değerlendiriyoruz. Sektörün genel beklentisini, YEKA yarışmalarını gerekli işletme tecrübesi ve finansman büyüklüğüne sahip firmaların kazanması, dolayısı ile de santrallerin hızlı devreye girmesi olarak özetleyebiliriz.