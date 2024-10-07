Altın fiyatları 7 Ekim Pazartesi! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar?

Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,4 değer kaybıyla 2 bin 911 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 5 bin 10 liradan, Cumhuriyet altını 19 bin 950 liradan satılıyor.

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,4 düşüşle 2 bin 643 dolar seviyesinde bulunuyor.