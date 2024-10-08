8 Ekim 2024 Altın fiyatları ne durumda? Gram altın güne ne kadar başladı?

Öte yandan para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in kasımda 25 baz puanlık faiz indirimi yapma ihtimali yüzde 87 seviyesinde bulunurken, 50 baz puanlık faiz indirimi ihtimali tamamen ortadan kalktı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 680 seviyesinin direnç, 2 bin 630 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.