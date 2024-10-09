Altın fiyatlarında son durum! 9 Ekim 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,3 azalışla 2 bin 881 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 970 liradan, Cumhuriyet altını 19 bin 890 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,3 değer kaybederek 2 bin 614 dolardan işlem görüyor.