Sanayi bünyesindeki 5 sektör ihracatta rekora koştu

Sanayi sektörü, Türkiye'nin ihracatında lokomotif rol üstlenmeye devam ediyor.

Dünya genelinde jeopolitik risklerin ve küresel ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin devam etmesine karşın, sanayi bünyesinde yer alan bazı sektörler ihracat rekoru kırıyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı bu yılın ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 artarak 192,8 milyar dolara yükseldi.

Ülkenin sanayi ihracatı ise bu dönemde yüzde 2 artışla 135,6 milyar dolara çıktı. Sanayi ihracatında bazı alt sektörlerde de rekor kırıldığı görüldü.

Yılın 9 ayında sanayi sektörünün Türkiye'nin toplam ihracatı içindeki payı yüzde 81,6 oldu.

OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNİN İHRACATI 27 MİLYAR DOLARA DAYANDI

Otomotiv sektörü, yılın 9 ayında 26,9 milyar dolarla sanayinin alt kolları arasında en çok ihracat yapılan sektör olurken, tüm zamanların en yüksek 9 aylık ihracatına imza attı.

Gemi yat ve hizmetleri 1,4 milyar dolar, elektrik ve elektronik sektörü 12,2 milyar dolar, mücevher sektörü 5,4 milyar dolar, savunma ve havacılık sanayisi 4,3 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-eylül ihracatını gerçekleştirdi.

Yılın 9 ayında ihracat artışı otomotiv endüstrisinde yüzde 5,3, gemi yat ve hizmetlerinde yüzde 0,3, elektrik ve elektronik sektöründe yüzde 1,9, mücevher sektöründe yüzde 14,4, savunma ve havacılık sanayisinde yüzde 12,2 olarak hesaplandı.

OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNİN ALMANYA'YA İHRACATI 3,5 MİLYAR DOLARI AŞTI

Sanayi grubunda rekor kıran sektörlerin ihracat yaptığı pazarlara bakıldığında, otomotiv endüstrisinde Almanya, gemi yat ve hizmetlerinde Norveç, elektrik ve elektronikte Birleşik Krallık, mücevher sektöründe Birleşik Arap Emirlikleri öne çıktı.

Otomotiv endüstrisi Almanya'ya 3,6 milyar dolar, gemi yat ve hizmetleri Norveç'e 214,6 milyon dolar, elektrik ve elektronik Birleşik Krallık'a 1,2 milyar dolar, mücevher sektörü Birleşik Arap Emirlikleri'ne 1,9 milyar dolarlık dış satım yaptı.

İller özelinde bakıldığında ise otomotiv endüstrisinde 6,9 milyar dolarla Kocaeli, gemi yat ve hizmetlerinde 788,9 milyon dolar, elektrik ve elektronik sektöründe 6,1 milyar dolar, mücevher sektöründe 3,7 milyar dolarla İstanbul öne çıktı.