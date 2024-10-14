Aydın-Denizli bağlantısı tamamlandı

İzmir-Antalya Otoyolu'nun, 140 kilometrelik Aydın- Denizli bağlantısı sonunda bitti. AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, otoyolun önümüzdeki hafta içerisinde araç geçişlerine açılması için gerekli hazırlıkların yapıldığını söyledi.

Resmi açılışın ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı bir törenle yapılmasının planlandığını ifade eden Savaş, "Aydın- Denizli Otoyolu Projesi 163 kilometre otoyol, 23 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 163 kilometre uzunluğundadır. Aydın-Denizli Otoyolu, Aydın ve Denizli kent merkezlerini birbirine bağlamanın yanı sıra ilerleyen dönemde yapılması planlanan Denizli - Antalya Otoyolu'nun yapılmasıyla birlikte İstanbul'dan Antalya'ya kadar kesintisiz ulaşım imkanı sağlayacak. Otoyol ile Ege Bölgemizde turizm, tarım ve ticaret bölgelerine kesintisiz, yüksek hızlı güvenli ve konforlu ulaşım sağlanmış olacaktır. Komşu ilimiz Denizli ile ticaretin artmasına vesile olacak" dedi.

Milletvekili Mustafa Savaş, "Yatırım maliyeti yaklaşık 1.2 milyar euro olan otoyolumuzu şehrimize kazandırma mutluluğunu paylaşıyoruz" dedi

'MALİYETİ 1.2 MİLYAR EURO'

Milletvekili Savaş, "Yatırım maliyeti yaklaşık 1.2 milyar euro olan otoyolumuzu şehrimize kazandırma mutluluğunu paylaşıyoruz. Uzun yıllardır gündemde olan projenin bitirilmiş olmasının heyecanını yaşıyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Ulaştırma Bakanlarımıza, bürokratlarımıza, yüklenici firmanın yetkililerine ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" diyerek otoyolun ülkeye ve Aydın'a hayırlı olmasını diledi.