İzmirli otelcilerden Ata’ya güzel jest

İZMİR Otelciler ve Pansiyoncular Odası'nı ziyaret eden İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Yalçın Ata'ya oda yöneticileri güzel bir jestte bulundu. Odaya ve sektöre verdiği desteklerden dolayı İESOB Başkanı Yalçın Ata'ya bir şükran plaketi sunan İzmir Otelciler ve Pansiyoncular Odası Başkanı Nuri Kamiloğlu, her sıkıntılarında Birlik Başkanlarını yanlarında gördüklerini ifade etti.

İLK AĞIZDAN ÖĞRENİYOR

ODALARI ziyaret ederek sorunları ilk ağızdan öğrenmeye özen gösterdiklerini kaydeden İESOB Başkanı Yalçın Ata, "Bu şekilde esnaf sanatkarların sorunlarına daha hızlı ve kalıcı çözümler üretme şansına sahip oluyoruz. Sektörlerin içinden gelen oda yöneticilerimiz ile üyelerinin sıkıntılarını görüşüyor, işbirliği içinde esnaf sanatkar yararına neler yapabileceğimizi planlıyoruz. İzmir Otelciler ve Pansiyoncular Odası'nın çalışmalarını da yakından takip ediyorum. Oda başkanı Nuri Kamiloğlu ve ekibi, güzel ve örnek çalışmalara imza atıyorlar" dedi.

TEŞKİLATA DİNAMİZM

ZİYARETTE oda üyelerinin genel sorunları hakkında bilgi alan Yalçın Ata'ya, teşekkür plaketi sunan İzmir Otelciler ve Pansiyoncular Odası Başkanı Nuri Kamiloğlu ise İESOB Başkanı Yalçın Ata'nın çalışmalarını takdir ettiklerini söyledi. Yalçın Ata' yı göreve geldiği ilk günden itibaren yakından takip ettiklerini belirten Nuri Kamiloğlu, "Yalçın başkan, farkındalık yaratan projeleri ve enerjisi ile teşkilatımıza dinamizm getirdi. Ayrıca İzmir Esnaf Teşkilatı'nda dürüstlüğe ve şeffaflığa öncelik veren ilkeli bir duruşa sahip. Odamız ve çalışmalarımız ile de yakından ilgili. Bizlerden desteklerini esirgemiyor. Bu düşüncelerle kıymetli başkanımıza bir teşekkür plaketi sunduk" diye konuştu.

DURGUNLUK YAŞANIYOR

ODA üyelerinin otel ve pansiyonlarında durgunluk yaşandığına da dikkat çeken Nuri Kamiloğlu, "Bu yıl İEF'den de umduğumuz potansiyeli yakalayamadık. İEF'nin otellerimizdeki doluluk oranına etkisi yüzde 20 seviyesinde kaldı. Geçmiş fuarları arıyoruz. İzmir doğal, kültürel, tarihi ve sağlık turizmine yönelik önemli turizm potansiyellerine sahip. Kentimize daha fazla yerli ve yabancı turisti çekmemiz lazım. Bu noktada turizmcilerle, yerel yönetimlerle ve kamu idarecileri ile ortak çalışmalar yapmak istiyoruz" şeklinde konuştu.