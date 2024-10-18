Başkan Celil Anık tahliye edildi

ZİMMET suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle tutuklanan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, tahliye edildi. Celil Anık, geçtiğimiz hafta gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Anık, dün akşam saatlerinde tahliye edildi. Anık yaptığı açıklamada, "Görevimin gerektirdiği tüm sorumlulukları yerine getirdiğime inanmama rağmen, usul eksikliği nedeniyle haksız bir ceza aldım. Bu karara saygı duymakla birlikte, hukuki bir hata yapıldığına inanıyorum. Hukuki süreç devam etmektedir" dedi.