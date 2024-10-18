İşte vergi yüzsüzleri

Bakan Mehmet Şimşek, vergide adaleti güçlendirmek için adımlar atmaya devam ettiklerini, her bir vergi dairesine 5 milyon lira ve üzerinde vergi borcu ve cezası bulunan mükelleflerin isimlerini kamuoyu ile paylaşacaklarını açıklamıştı.

Vergi kaçıran firmalar ve kişilerin tam listesi 1-15 Kasım aralığında da internet sitesinde yayınlanacak.

EREĞLİ'DEKİ FİRMALAR AÇIKLANDI

Bakanlığın talimatıyla Ereğli'de 30 Eylül 2024 itibariyle, 31 Aralık 2023 vadeli borçları 5 milyon TL'nin üzerinde olan firmalar ve şahıslar açıklandı. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 293 ve 564 sıra numaralı genel tebliğlerine dayanarak açıklanan bu liste, vergi borcunu ödemeyen 57 firma ve şahsı içeriyor.

'ENFLASYON HIZLI DÜŞTÜ'

BAKAN Mehmet Şimşek, enflasyonla ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek 1-2 puanlık sapmalarla hedeflenen yüzde 42'lik enflasyonun tutacağına işaret ederek bir kez daha tek haneli enflasyon vurgusu yaparak umutlu konuştu. Şimşek, "Yüksek enflasyon yaşanan ülkelerde düşüş 3-4 yılı buluyor, biz ise bir buçuk yılda düşüş trendine girdik" ifadelerini kullandı.

O FİRMALARDAN BAZILARI

Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: ADNAN SARAÇ - Esas Faaliyet Konusu: PAZARLAMA, TOPTAN TİCARET - Borç Tutarı: 13 milyon 611 bin 474.95 TL

Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: ZEKİYE BAYSAL - Esas Faaliyet Konusu: KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ İMALATI - Borç Tutarı: 5 milyon 111 bin 898.21 TL

Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: MEHMET KAZIM - Esas Faaliyet Konusu: MAĞAZACILIK - Borç Tutarı: 6 milyon 591 bin 666.53 TL

Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: SÜLEYMAN AKIN YİĞİT - Esas Faaliyet Konusu: TOPTAN İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARETİ - Borç Tutarı: 8 milyon 113 bin 892.71 TL

Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: ALİ SÖNMEZ - Esas Faaliyet Konusu: SANAYİ MAKİNELERİ TİCARETİ - Borç Tutarı: 7 milyon 564 bin 073.23 TL

Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: EMİNE SULTAN BOZDEMİR - Esas Faaliyet Konusu: TOPTAN PERAKENDE TİCARET - Borç Tutarı: 9 milyon 748 bin 647.11 TL

Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: İBRAHİM ŞAHİN - Esas Faaliyet Konusu: OTEL İŞLETMECİLİĞİ - Borç Tutarı: 6 milyon 788 bin 213.92 TL"

Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: HAMİT ASLAN - Esas Faaliyet Konusu: ALIM SATIM, EMLAK KOMİSYONCULUĞU - Borç Tutarı: 6 milyon 44 bin 360.86 TL

Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: MUSTAFA AYDOĞAN - Esas Faaliyet Konusu: ELEKTRİK, SU, DOĞALGAZ DALLARINDA TOPTAN TİCARET

- Borç Tutarı: 32 milyon 46 bin 929.72 TL

Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: MUSTAFA HÜSEYİN HOCAOĞLU - Esas Faaliyet Konusu: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ - Borç Tutarı: 5 milyon 47 bin 880.21 TL

Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: MEHMET HAKAN OĞUZ - Esas Faaliyet Konusu: GIDA VE NAKLİYAT - Borç Tutarı: 5 milyon 953 bin 846.32 TL

Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: YUSUF CEMALİ KILANCI - Esas Faaliyet Konusu: İNŞAAT VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME - Borç Tutarı: 10 milyon 974 bin 989.41 TL

Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: MAHMUT YILMAZ - Esas Faaliyet Konusu: GIDA VE LOJİSTİK - Borç Tutarı: 5 milyon 111 bin 899.32 TL