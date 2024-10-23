2 milyar dolarlık şov

Bu yıl 120 ülkeden bin 478 firmanın katılımıyla gerçekleştirilecek olan SAHA EXPO'nun 2 milyar doları aşkın ekonomik değer yaratması bekleniyor. Fuarda ilk kez tanıtılacak yerli ve milli teknolojilerin etkinliğe damga vuracağı belirtiliyor.

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Türkiye'nin savunma sanayisinin ulaştığı seviyeyi gösteren, her 2 yılda bir düzenlenen SAHA Expo Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı, 22-26 Ekim tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) ziyaretçilerini ağırlayacak.

Türkiye'nin yükselen savunma ve havacılık üretim potansiyelini ve bağımsız üretim gücünü sergilemek için uluslararası bir platform olarak hizmet veren fuarda savunma, havacılık, denizcilik ve uzay sanayisinin stratejik öneme sahip birçok yüksek teknolojili ürünü sunulacak ve bunların bazıları ilk kez sergilenecek.