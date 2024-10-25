Manisa’da tek tırnaklı et alarmı

TARIM ve Orman Bakanlığı, insan sağlığını tehlikeye düşürecek olan firmaları düzenli aralıklarla paylaşmaya devam ediyor. Son paylaşılan listede Manisa'dan da 2 firma yer aldı. Firmanın birinde pide içi harcında ve İzmir köftede tek tırnaklı eti tespit edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesine yeni firmalar eklendi.

Bakanlıkça açıklanan listede yine Manisa'dan da firmalar yer aldı. Bakanlığın paylaştığı listeye göre Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde faaliyet gösteren iki işletmedeki ürünlerde tek tırnaklı eti tespit edildi. Kırkağaç'ta bulunan Arzum Pide Salonu'nda pide iç harcında ve Çavuşun Yeri isimli işletmedeki İzmir Köfte'de tek tırnaklı eti tespit edildi