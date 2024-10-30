2 markada daha hileli ürün şoku

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş listesine özellikle sosyal medya satışlarıyla ön plana çıkan iki markayı daha ekledi. Her iki firmanın da ürünleri 'hileli' çıktı. Diyarbakır'da bulunan Yöresel Çermik Peynircilik adlı firmanın sosyal medya üzerinden sattığı tulum peynirinde ilaç etken maddesine rastlandı.

LİSTE SÜREKLİ YENİLENİYOR

Diyarbakır'da hizmet veren Yöresel Çermik Peynircilik adlı firmanın sosyal medya üzerinden satışını yaptığı tulum peynirinde, göz ilaçlarında kullanılan natamisin etken maddesi tespit edildi. Yapılan incelemede peynirin içinden ayrıca bitkisel yağ saptandı. Bakanlık tarafından düzenli olarak yenilenen listede en çok hile yapılan ürünler arasında zeytinyağı, kırmızı et, lahmacun, baharat, yoğurt ve peynir olduğu görülüyor. 28 Ekim tarihli listede yer alan diğer firma ise Mersin'deki Çırpır Doğal Köy Ürünleri adlı şirket oldu. Bu şirketin "yüzde yüz doğal" iddiasıyla pazarladığı zeytinyağında da ucuz tohum yağları tespit edildi.

KULLANICILARDAN ŞİKAYET YAĞDI

ÖTE yandan Çermik Peynircilik'le ilgili "Şikayet Var" adlı sitede çok sayıda şikayet olduğu görüldü. Söz konusu şikayetlerden bazıları şöyle: "Çermik yörem peynirden aldığım 3 kg tulum 2 kg otlu peynir 5 kg toplam resmen tereyağı alınmış ekşimek çıktı. İçine biraz ot karıştırıp sıkıştırıp peynir görüntüsü verip el yapımı diye yanıltıyorlar.", "Yöresel Çermik Peynircilik'ten aldığım tulum peyniri çok kötü çıktı, yenilecek gibi değildi. Çok acı bir tadı vardı, videolarda gösterilen peynirle alakası yoktu."