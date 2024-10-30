Devrim’den TOGG’a... Yarım asrı aşan bir hikaye

Türkiye'nin yerli ve milli otomobil hayalini gerçekleştiren Togg, 29 Ekim 2022 tarihinde ilk kez banttan inişinin 2. yılını kutluyor. Türkiye'yi, elektrifikasyon, mobilite ve otonomi teknolojileri ile şekillenen alanda küresel bir teknoloji ve üretim üssü haline getirecek en önemli adım olan yerli otomobil markası Togg, etrafında şekillenecek yeni e-mobilite endüstrisine de öncülük ediyor. Türkiye'nin yerli otomobil hayali ilk olarak "Devrim" otomobiliyle somutlaştı. O tarihten bu yana birçok girişim ve fikir oluşsa da Türkiye'nin hayali Togg ile gerçekleşti.

TEMELLERİ 2017'DE ATILDI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Anadolu Grubu, BMC, Zorlu Holding ve Turkcell'in ortak girişimiyle yerli otomobil için ilk imzalar 2017 yılında atıldı. Değişen çağda, elektrifikasyon ve otonomi teknolojilerinde elde edilecek yetkinlikler ile küresel düzeyde rekabetçi konuma gelinmesi hedefiyle, yerli otomobil projesi hayata geçirilmiş oldu. Yerli otomobilin somutlaşması sonrasında Türkiye'nin global çaptaki teknoloji ve sanayi firmalarında görev yapan "beyinler" göreve çağrıldı. TOGG'un üst yöneticiliğine Mehmet Gürcan Karakaş atandı.

TOGG GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Tüm bu girişimlerin sonucunda yerli otomobil doğdu. Türkiye'nin ilk elektrikli yerli otomobili, 27 Aralık 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Gebze'de düzenlenen programla tanıtıldı. Yerli otomobilin tanıtılmasının ardından seri üretime geçişin önemli ayağı olan fabrika kurulumu için çalışmalar hızlandırıldı. Togg'un sadece hayallerde kalmaması, seri üretime geçerek mümkün olacaktı. Bursa'nın Gemlik ilçesinde 2020 yılında temeli atılan fabrikanın inşası hızla devam etti. 29 Ekim 2022'de fabrikada seri üretime geçildi ve Türkiye'nin yerli otomobili yollara çıkmaya başladı. ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) tanıtılan yerli otomobil, ilk kez uluslararası bir fuarda boy göstermiş oldu. Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, lansmanda aracı tanıttı.

İLK SATIŞLAR 2023 YILINDA YAPILDI

YERLİ otomobil, Ekim 2022'de seri üretime başlarken, ilk satışlar 2023 yılının mart ayında yapıldı. Seri üretime geçtiği dönemden 2024 yılı eylül ayına kadar toplam 37 bin Togg satıldı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'de 2023 yılı ve 2024 ocak-eylül dönemleri itibarıyla yaklaşık olarak satılan her 3 elektrikli otomobilden biri Togg oldu. Yerli otomobil, geçen sene satılan toplam elektrikli otomobillerin yüzde 27'sini, bu yılın 9 aylık döneminde de yüzde 28'ini oluşturdu. Böylece, Türkiye'de 2023 yılında satılan toplam 72 bin 179 elektrikli otomobilin 19 bin 583'ü, bu yılın ocak-eylül döneminde satılan 60 bin 838 elektrikli otomobilin 17 bin 49'u Togg oldu. Yerli otomobil, 2023 yılında 24,3 milyar liralık üretimden satışla İstanbul Sanayi Odası tarafından gerçekleştirilen "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması"nda listeye 42. sıradan girdi.

81 İLE ŞARJ AĞI

Togg, mobilite alanında öncü rolüyle elektrikli otomobillerin yaygınlaşmasında en büyük kriter olan şarj ağını da oluşturmaya devam ediyor. Togg'un yüzde 100 iştirak firması Trugo, Türkiye genelinde yüksek hızlı şarj cihazlarından oluşan şarj istasyonları kurma hedefiyle yola çıktı. Şu anda 81 ilin tamamında şarj ünitesi sayısı 700'ü, soket sayısı ise 1.400'ü aşan Trugo şarj istasyonları, tüm elektrikli araçlara hizmet veriyor.