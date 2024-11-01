Özkan: Esnafımız ve odamız emin ellerdedir

İZMİR Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, "Yerel yönetim ve merkezi hükumetle uyumlu bir şekilde çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde yeni projelerimiz ve uygulamalarımız olacak. Bize emanet edilen bu görevi en iyi şekilde temsil edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" dedi. Yeni dönemde oda yönetimi olarak hedeflerini açıklayan Erkan Özkan, tüm yönetim kurulu üyeleriyle birlikte çalışarak esnafın sorunlarına çözüm odaklı bir anlayışla görev yapacaklarını vurguladı.

Sözlerini sürdüren Özkan, "Bu bir bayrak yarışıdır. Bugün ben olurum, yarın başkası. Kim olursa olsun, bize emanet edilen bu görevi en iyi şekilde temsil edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Üyelerimiz hiç merak etmesinler, esnafımız ve odamız emin ve ehil ellerdedir." dedi. Oda yönetiminin, hem yerel yönetim hem de merkezi hükumetle uyumlu bir şekilde çalıştığını söyleyen Erkan Özkan, gerek belediyelerin gerekse merkezi hükumetin oda yönetimine geçmişte verdikleri destekler için teşekkür etti. Yeni projeler ve uygulamalar hakkında da açıklamalarda bulunan Erkan Özkan, "Odamız mesleğinde hep ilklerin odası olmuştur. Önümüzdeki dönemde sizlere sunacağımız yeni projelerimiz ve uygulamalarımız olacak. Bunları zaman içerisinde duyuracağız" diye vurguladı.