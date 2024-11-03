Ege’den ekim ayında milyar dolarlık ihracat

EİB bünyesinde uzun yıllardır ihracat şampiyonu olan Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, ekim ayında ihracatını yüzde 3'lük artışla 179 milyon dolardan 184 milyon dolara çıkarırken, EİB çatısı altında zirvedeki yerini korudu.

Zeytin ve zeytinyağı ihracatı ihracat artış rekortmeni oldu



475 bin ton zeytinyağı ve 750 bin ton sofralık zeytin rekoltesiyle 2024/25 sezonuna giren Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği ekim ayında ihracatını yüzde 51'lik artışla 30 milyon dolardan 45,3 milyon dolara yükseltti. EZZİB bu performansıyla ekim ayında EİB bünyesinde hem ihracat artış rekortmeni oldu hem de önümüzdeki aylarda kıracağı yeni ihracat rekorlarının sinyalini verdi.



GIDA İHRACATININ LİDERİ SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER

Su ürünleri, kanatlı eti, yumurta, süt ürünleri ve bal ihracatını bünyesinde barındıran Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği ekim ayında ihracatını yüzde 21'lik artışla 128,7 milyon dolardan 156,4 milyon dolara taşıdı ve EİB bünyesinde zirve ortaklığını korudu.