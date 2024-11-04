Enflasyon verilerine göre emekli ve memur ne kadar zam alacak?

Orta Vadeli Program'da (OVP) 2024 yıl sonu enflasyonu yüzde 41.5 olarak tahmin edildi. Bu orana göre, ikinci 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı yüzde 13.44 olarak bekleniyor.

Anketlerde 2024 yılı enflasyon tahmini yüzde 43.5 ile yüzde 45.21 aralığında yer alıyor. Buna göre 2024'ün ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 15.04-yüzde 16.42 aralığında bekleniyor.