Enflasyon verilerine göre emekli ve memur ne kadar zam alacak?

Yıl sonuna doğru yaklaşırken emekli ve memurun maaş zam oranı da merak ediliyor. Açıklanan ekim ayı enflasyon rakamlarının ardından maaş zamları da netleşmeye başladı. Peki emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak? Kim ne kadar zam alacak? İşte detaylar...
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde aylık bazda yüzde 2,88, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,29 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 48,58'e, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 32,24'e geriledi.
Bu verilere göre emekli zammını gösterecek 6 aylık enflasyonun 4 aylık bölümü yüzde 12,06 olarak gerçekleşti.
Orta Vadeli Program'da (OVP) 2024 yıl sonu enflasyonu yüzde 41.5 olarak tahmin edildi. Bu orana göre, ikinci 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı yüzde 13.44 olarak bekleniyor.
Anketlerde 2024 yılı enflasyon tahmini yüzde 43.5 ile yüzde 45.21 aralığında yer alıyor. Buna göre 2024'ün ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 15.04-yüzde 16.42 aralığında bekleniyor.